L’HOMME V CIE 3.6/3.4 Outreau, 27 mai 2022, Outreau.

L’HOMME V CIE 3.6/3.4 Outreau

2022-05-27 – 2022-05-27

Outreau Pas-de-Calais

Outreau Acrobate, danseur ou comédien…il est difficile de catégoriser Vincent Warin. Cet ancien sportif de haut niveau est en tout cas devenu un véritable artiste et propose une rencontre surprenante et poétique entre un violoncelle et un vélo. Le résultat est bluffant, à la fois drôle et sensible, virtuose dans la technique chorégraphique et musicale. Un pas de deux inédit qui accouche d’un être hybride et facétieux : l’homme V..

Tout public . Rendez-vous le 27 mai de 16h00 à 18h30

DURÉE 35min GRATUIT INFOS: +33(0)3 21 10 39 55

En cas de mauvais temps, repli à la salle de sport Tour du Renard.

+33 3 21 10 39 55

Outreau

