L’homme sur Mars en passant par la Lune En visioconférence partout en France Rennes, jeudi 28 mars 2024.

Début : 2024-03-28 18:30

Fin : 2024-03-28 20:00

Découvrez les secrets de notre voyage vers Mars, en passant par la Lune : Francis Rocard dévoile les coulisses des missions Artemis et les prochains pas de l’humanité vers la planète rouge Jeudi 28 mars, 18h30 1

Les conférences « L’invité(e) du jeudi » – un partenariat Cnam Bretagne et l’AFAS – vous sont proposées chaque mois.

Animées par des experts passionnés de leur domaine d’intervention, elles traitent de sujets d’actualité mais en prenant le recul nécessaire.

L’homme sur Mars en passant par la Lune

Webconférence sur Teams de Francis Rocard

Responsable du programme d’exploration du système solaire au Centre national d’études spatiales (CNES)

Jeudi 28 mars 2024 à 18h30

L’exploration spatiale se tourne aujourd’hui vers des horizons lointains, avec Mars comme objectif à long terme, notamment pour les États-Unis. Pourtant, c’est vers notre satellite naturel, la Lune, que se dirigent actuellement les efforts internationaux, avec une trentaine de missions en préparation à travers le monde. Les missions Artemis de la NASA marquent les étapes clés de cette aventure, depuis le succès d’Artemis I jusqu’aux attentes grandissantes autour d’Artemis II et III.

Francis Rocard, expert de renom dans le domaine de l’astrophysique, nous fera l’honneur de partager son expertise sur ces missions lunaires et sur la préparation de l’homme pour Mars. Ce voyage à travers l’espace sera l’occasion de comprendre pourquoi la Lune est une étape incontournable avant de se lancer vers la planète rouge, et d’explorer les défis colossaux que représente une telle entreprise.

En visioconférence partout en France Rennes Rennes Ille-et-Vilaine