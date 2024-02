L’HOMME SEMENCE – JULIE DENISSE ET FRANÇOIS HEIM Saint-Flour-de-Mercoire, dimanche 3 mars 2024.

L’HOMME SEMENCE – JULIE DENISSE ET FRANÇOIS HEIM Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

L’association l’Hermine de rien vous propose :

L’homme semence Récit musical. Julie Denisse et François Heim. Texte de Violette Ailhaud.

Julie Denisse (formée à la Rue Blanche et au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris), accompagnée par François Heim à l’accordéon diatonique, ont enthousiasmé le public de l’Arentelle lors de la 1ère de leur nouveau spectacle : Jeanne , le 30 avril dernier.

Nous n’avons pas résisté, l’Hermine de Rien, Geneviève et Bruno, à leur demande de re-travailler sur le spectacle L’homme semence pour une tournée prévue ce printemps. La création avait eu lieu au Théâtre de l’Arentelle il y a 4 ou 5 ans.

L’homme semence est un texte autobiographique. C’est le témoignage saisissant d’une institutrice qui raconte comment, en 1852, alors qu’elle n’a que 17 ans, suite à la déportation de tous les hommes de son village, après le soulèvement républicain de 1851, femmes et enfants vont se retrouver seuls et vivre en autarcie totale, et ceci pendant deux années entières. Entre femmes, elles avaient fait le serment que si un homme venait, elles devraient le partager. Pour Violette, cet homme sera son premier amour.

Un grand Amour. Dans une langue crue, libre, sensuelle, et en même temps extrêmement pudique et sensible, Violette Ailhaud soulève des questions politiques sur la république, l’engagement et la répression, mais elle parle avant tout du désir, du plaisir, de l’amour et plus que tout de la liberté.

Tout public à partir de 12 ans. Durée 1h 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 17:00:00

fin : 2024-03-03

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie herminederien48@gmail.com

