L’homme qui tua Mouammar Kadhafi, 19 janvier 2023, .

L’homme qui tua Mouammar Kadhafi



2023-01-19 20:30:00 – 2023-01-19

C’est le premier – et peut-être le dernier – du genre. On le doit à un collectif artistique presque aussi mystérieux que l’affaire Kadhafi elle-même : Superamas. De Superamas, nous savons qu’ils se réclament du situationnisme de Guy Debord : une manière de mettre les faux semblants en crise en dévoilant leur vérité profonde de « spectacle ». Nous y sommes. Face à nous, Alexis Poulin, éditorialiste pour de nombreuses chaînes de télévision françaises et internationales. Face à lui, un témoin tout aussi patenté qui fut agent des services, en poste à Tripoli entre l’élection d’un certain Président français en 2007, et la chute d’un certain colonel libyen en 2011. Laissons aux protagonistes le soin de mettre leurs informations au service de notre intelligence collective. Disons simplement que la proposition scénique est aussi convaincante que les éléments avancés sur le fond ; et qu’elle réserve elle aussi son lot de surprises, à commencer par la possibilité pour le public de poser ses propres questions ! Alors, journalisme live ou théâtre documentaire ? Il n’est pas sûr que la séance nous permette de trancher la question. Mais on devrait en revanche à coup sûr connaître la véritable identité de l’homme qui tua Mouammar Kadhafi…

