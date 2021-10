L’Homme qui plantait des arbres Théâtre Astrée, 25 novembre 2021, Villeurbanne.

L’Homme qui plantait des arbres

Théâtre Astrée, le jeudi 25 novembre à 19:19

À l’aube du XXe siècle, un marcheur parcourt les paysages d’une Provence déserte. Il nous raconte sa rencontre avec un homme solitaire, Elzéard Bouffier qui chaque jour plante des centaines et des centaines d’arbres. Quelques années plus tard, après la guerre, notre narrateur promeneur revient dans ce pays provençal et découvre une magnifique forêt : des chênes, mais aussi des hêtres et des bouleaux. D’année en année, la forêt s’étend, permettant à toute la région de revivre. Œuvre majeure, en particulier devant l’urgence écologique, cette fable nous parle de manière poétique de notre lien à la nature, sa nécessité et sa beauté. **compagnie Demeure, Les Particules** Mise en scène : Catherine Demeure et Marie Rouge Direction d’acteur : Marie Rouge Interprètes : Aurélien Serre Création vidéo : Catherine Demeure

Réservation conseillée. Tarifs : 12 € | 6 € | gratuit pour les étudiant.e.s et moins de 18 ans

L’histoire d’Elzéard Bouffier, qui chaque jour plante des centaines et des centaines d’arbres en Provence au début du XXe siècle.

