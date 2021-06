L’Homme qui plantait des arbres TAPS Scala, 5 août 2021-5 août 2021, Strasbourg.

L’Homme qui plantait des arbres

TAPS Scala, le jeudi 5 août à 19:00

Alors qu’il marche depuis trois jours dans les collines arides du sud de la France, un jeune homme rencontre Elzéard Bouffier, un berger solitaire. Celui-ci vit humblement avec son chien et son troupeau de brebis. N’ayant pas de grandes occupations, il s’est donné pour mission de redonner vie à cette contrée qui se meurt de sécheresse. Pour cela, il plante des arbres. Les années passent et la guerre de 14-18 éclate. Le jeune homme part pour le front. Lorsqu’il revient, le paysage des collines a changé : chênes, hêtres, bouleaux ont poussé par milliers et l’eau est revenue. Au gré de ses visites au vieux berger, l’homme voit la flore, la faune et les habitants réapparaître, les villages abandonnés se reconstruire : une véritable métamorphose. A voir en famille dès 9 ans ! _Informations complémentaires, photos et réservation :_ _[https://taps.strasbourg.eu/programmation/lhomme-qui-plantait-des-arbres/](https://taps.strasbourg.eu/programmation/lhomme-qui-plantait-des-arbres/)_

Plein tarif 5€, tarif réduit 3€ (enfants -15 ans et groupes)

Théâtre, dès 9 ans

TAPS Scala 96 route du Polygone 67100 Strasbourg Strasbourg Neudorf Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T19:00:00 2021-08-05T19:55:00