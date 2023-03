L’homme qui plantait des arbres Musée de Gajac – Pôle mémoire Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

L'homme qui plantait des arbres Musée de Gajac – Pôle mémoire, 17 mars 2023, Villeneuve-sur-Lot

2023-03-17 – 2023-03-17

Musée de Gajac – Pôle mémoire 2 Rue des Jardins

Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne EUR 0 0 L’être humain domine la nature et le destin de la Terre s’assombrit, la compagnie Sac de billes a choisi d’adapter et de mettre en scène cette fable poétique afin de répandre une lueur d’espoir, une vision positive.

Spectacle en théâtre d’ombres.

Durée : 45 minutes.

L'être humain domine la nature et le destin de la Terre s'assombrit, la compagnie Sac de billes a choisi d'adapter et de mettre en scène cette fable poétique afin de répandre une lueur d'espoir, une vision positive.

Spectacle en théâtre d'ombres.

Durée : 45 minutes.

Réservation obligatoire.

Spectacle en théâtre d’ombres.

Durée : 45 minutes.

Musée de Gajac – Pôle mémoire 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot

