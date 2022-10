L’homme qui plantait des arbres Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Sane-et-Loire 20 20 EUR Dans le cadre de la saison culturelle, la Municipalité en partenariat avec les Accords du Lion d’Or vous convient à un festival de spectacle vivant, dédié à la jeunesse et à ceux qui l’accompagnent: A vol d’oiseau.

Il s’adresse aux enfants les plus grands : Planter des arbres, danser et accueillir. Voici les premiers messages adressés aux enfants pour maintenir les liens et continuer de les tisser en ce monde troublé. Une séance pour découvrir cette création au Palace

L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono par le Collectif les Particules « Il relate sa rencontre avec cet homme qui plante des arbres dans un total don de soi, pour les autres, pour la vie.

Un théâtre visuel autant que sonore.

Une poésie qui surgit dans le presque rien, au détour d’un objet, au creux d’une main, d’une graine . » Direction artistique Catherine Demeure et Marie rouge

Jeu Benjamin Butel

Musique Aurélien Serre

mairie-cuisery@wanadoo.fr +33 3 85 40 11 76 http://www.cuisery.fr/

