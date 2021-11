Saint-Pierre-en-Auge Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-en-Auge L’Homme qui plantait des arbres Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Cinéma Le Rexy, le mercredi 10 novembre à 14:30

L’Homme qui plantait des arbres ——————————- Film d’animation de Philippe Back (0h45) précédé du court-métrage CRAC Evocation de la vie d’Elzear Bouffier, berger qui entreprit un peu avant la Premiere Guerre mondiale de planter des arbres dans une région déserte aux confins des Alpes et de la Provence. La séance sera suivie d’un quiz sur grand écran : Les dessins animés peuvent-ils réparer le monde ? animé par Jean-Christophe Perrier, spécialiste du cinéma d’animation Proposé en collaboration avec l’association MaCaO

4€

Un film suivi d’une animation par un professionnel du cinéma. Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

2021-11-10T14:30:00 2021-11-10T16:00:00

