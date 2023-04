L’homme qui plantait des arbres Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 17 mai 2023

Lecture du texte de Jean Giono par la comédienne Marie Christine AURY Dans le cadre du festival Les rencontres de la nuit proposé du 15 au 17 mai par la Compagnie La nuit comme en plein jour, la comédienne Marie Christine Aury nous invite à la lecture du texte de Jean Giono L'homme qui plantait des arbres. L'Homme qui plantait des arbres est une nouvelle écrite en 1953 par l'écrivain français Jean Giono pour « faire aimer à planter des arbres », selon ses termes. Dans ce court récit, le narrateur évoque l'histoire du berger Elzéard Bouffier, qui fait revivre sa région, en Haute Provence entre 1913 et 1947, en plantant des arbres. Bien qu'il s'agisse d'une fiction, la nouvelle parvient à inciter le lecteur à croire à l'existence réelle du berger et de sa forêt. Depuis sa création en 2005 à Paris par la Cie La Nuit comme en plein Jour, le festival Les Rencontres de la Nuit tisse des liens forts entre la création artistique et les enjeux qui traversent notre société : lectures, rencontres, conférences, ateliers sont au cœur du monde que nous créons. Cette 18e édition invite des auteur(e)s, des artistes, des comédien(ne)s, et des metteur(e)s en scène) pour un festival dédié au théâtre, à la littérature, à la poésie, à la philosophie et au partage. Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

