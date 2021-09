Arue Arue Arue, Landes L’homme qui plantait des arbres Arue Arue Catégories d’évènement: Arue

Landes

L’homme qui plantait des arbres Arue, 2 octobre 2021, Arue. L’homme qui plantait des arbres 2021-10-02 19:00:00 – 2021-10-02

Arue Landes Arue Dans le cadre de la programmation artistique et culturelle 2021 « Et ça re-Parc ! » Spectacle de la Cie Sac de Billes Au milieu d’un désert typique que l’on trouve sur les plateaux de Provence, un homme passe les dernières années de sa vie à planter des arbres. La solitude explique en partie cet acte quotidien, mais rapidement la mission qu’il s’est donnée dépasse sa vie personnelle. Au fil des ans, cet homme seul va rendre vie à une contrée aride et désolée, la transformant en une région fraîche et verdoyante. D’après l’œuvre de Jean Giono. Avec : Audrey GARESTE (musicienne) Fanny LUXE (marionnettiste) Cécile AZILIZ (comédienne). Tout public, à partir de 7 ans Inscriptions obligatoires (jauge limitée)

Maison du Parc

05 57 71 99 99 (09h00–12h30/13h30–17h00)

Détails Catégories d’évènement: Arue, Landes Autres Lieu Arue Adresse Ville Arue lieuville 44.06196#-0.35235