“L’homme qui plantait des arbres” Allauch, 18 septembre 2021, Allauch. “L’homme qui plantait des arbres” 2021-09-18 – 2021-09-18 10:30:00 10:30:00

Allauch Bouches-du-Rhône Raconté par Philippe Noiret et réalisé par Frédérick Back, à partir de la nouvelle écrite par Jean Giono 1953.

Projection du film d'animation "L'homme qui plantait des arbres" bibliotheque@allauch.com +33 4 91 10 49 30

La bibliothèque mettra à votre disposition un questionnaire autour de cette oeuvre. dernière mise à jour : 2021-08-19 par

