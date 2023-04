L’Homme qui pensait en savoir trop Théâtre Les Déchargeurs Paris Catégories d’Évènement: île de France

L’Homme qui pensait en savoir trop Théâtre Les Déchargeurs, 30 avril 2023, Paris. Du dimanche 30 avril 2023 au mardi 23 mai 2023 :

lundi, mardi, dimanche

de 21h00 à 22h10

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Tarifs individuels Salle Vicky Messica (76 places) : 24€ – plein tarif

15€ – tarif réduit (demandeur·euse·s d’emploi, minima sociaux, étudiant·e·s, + 60 ans)

12€ – tarif abonné·e

10€ – tarif moins de 27 ans Tarifs « En famille » 24€ – tarif duo (deux adultes)

15€ – tarif plein

12€ – tarif abonné·e

10€ – tarif moins de 27 ans

7€ – tarif moins de 10 ans Sauvé d’une explosion à New York qui coûte la vie de son amie, Roger Clément se lance à la poursuite des assassins présumés avec pour seul indice l’adresse d’une rue parisienne. Novembre 1963, New York City. Alors que depuis des années Roger Clément suit une routine millimétrée, un léger retard le sauve d’une explosion qui coûte la vie à son amie proche. Jetant son monde ordonné dans le chaos, Roger se met à la poursuite des assassins présumés avec pour seul indice une mallette contenant l’adresse d’une rue parisienne. Imaginez Wes Anderson qui rencontre Alfred Hitchcock et le western américain, le tout au milieu d’un thriller épique au rythme effréné! C’est l’objectif que se fixe Voloz Collective, entremêlant théâtre physique et musique live, resserrant les liens entre le cinéma et le spectacle vivant. Dates exceptionnelles : – Le vendredi 5 mai à 15h30, représentation supplémentaire en anglais . – le lundi 15 mai, la représentation est exceptionnellement prévue à 21H30 Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris Contact : https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/lhomme-qui-pensait-en-savoir-trop/ billetterie@lesdechargeurs.fr https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/lhomme-qui-pensait-en-savoir-trop/

