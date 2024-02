L’homme qui n’a pas inventé la poudre Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz, vendredi 9 février 2024.

Spectacle proposé par la ville de Saint-Jean-de-Luz

Cette pièce, écrite par Stéphanie Claverie, adaptée de son livre primé meilleur roman Handi-livres 2017, est un seul en scène malin et bourré d’autodérision, mené par Benoit Margottin. L’acteur endosse successivement les rôles de Sébastien, jeune handicapé, de ses parents, de son éducateur, et en fin, de Barbara. Il conduit le public sur les chemins mystérieux de l’amour et de la bienveillance. Il montre comment Sébastien évoque son passage dans une structure d’accueil et raconte quelques épisodes de sa vie, allant de l’enfance à la fragile autonomie du quotidien et jusqu’à la rencontre amoureuse. Un spectacle léger, profond qui bouscule et met le cœur en joie. Le texte, plus que jamais d’actualité, ose, vise juste et reste dans les mémoires.

A partir de 10 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09 21:00:00

Centre Culturel Peyuco Duhart Avenue Larreguy

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

