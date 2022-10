L’homme préhistorique et son art

L’homme préhistorique et son art, 23 novembre 2022, . L’homme préhistorique et son art



2022-11-23 – 2022-12-17 Venez découvrir l’exposition photographique (club photos Prigonrieux) et acrylique (Nadeyx, artiste peintre), à la Médiathèque. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Venez découvrir l’exposition photographique (club photos Prigonrieux) et acrylique (Nadeyx, artiste peintre), à la Médiathèque. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. +33 5 53 73 20 04 dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville