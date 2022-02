L’homme particulier Le Colombier, 19 mars 2022, Bagnolet.

**L’HOMME PARTICULIER** De **Gilles Sampieri** Avec **Grégory Georges** Un entrepreneur du bâtiment s’oppose à de grandes sociétés qui construisent les résidences de demain en nettoyant la banlieue d’aujourd’hui. Un homme en état d’urgence qui évoque son travail de constructeur moderne et le souvenir de son père ferrailleur à la périphérie de Paris. **LA TRILOGIE DES PÉRIPHÉRIES** Ce cycle de créations questionne, à travers les domaines de la culture, du sport et de l’urbanisme, les enjeux et les répercussions possibles de la reconstruction des grandes capitales contemporaines. Au centre d’un combat pour l’altérité et la poésie de nos lieux de vies, ces situations éclairent des habitants qui vivent leur territoire, des êtres dans l’urgence qui échappent… Des récits qui évoquent, au milieu du progrès, les engagements atypiques et le décrochage professionnel. Les personnages évoquent ces rencontres particulières et passionnées, souvent de bénévoles, aussi de personnes en transit qui cherchent, luttent et font le tissu, la richesse de ces départements. Les spectacles seront composés pour en témoigner poétiquement. Leur écriture interroge un rapport à la langue de plus en plus normatif et la place possible des « espaces poétiques » dans la cité. **AUTEUR MORT EN RÉSIDENCE – OU LA VEUVE 9.3** Part 1 – création 2019 Au Théâtre Victor Hugo (Bagneux) en février 2022 Au Colombier (Bagnolet) en mars 2022 **LES MURS SAUVAGES** Part 2 – création 2022 Au théâtre Dunois (Paris) en janvier 2022 Au Colombier (Bagnolet) en mars 2022 Au Festival Barak’Théâtre (Corbeil-Essonnes) en août 2022 **L’HOMME PARTICULIER** Part 3 – création en cours Lecture au Colombier (Bagnolet) en mars 2022

Gratuit sur réservation

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet



