L’homme parfait n’existe pas Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

L’homme parfait n’existe pas Vichy, 11 mars 2022, Vichy. L’homme parfait n’existe pas Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Vichy

2022-03-11 21:00:00 – 2022-03-11 Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price)

Vichy Allier EUR Sarah décide d’organiser une surprise à Thomas, son fiancé. Tout bascule lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec Aurélie. Car Aurélie est fiancée à Thomas, elle aussi. Elles pensaient pourtant l ’avoir trouvé, leur homme parfait ! lebackstep@gmail.com +33 9 81 83 02 11 http://www.lebackstep.com/ Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Vichy

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Ville Vichy lieuville Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

L’homme parfait n’existe pas Vichy 2022-03-11 was last modified: by L’homme parfait n’existe pas Vichy Vichy 11 mars 2022 Allier vichy

Vichy Allier