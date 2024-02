L’homme montagne Sainte-Savine, dimanche 18 février 2024.

Une expérience immersive aux frontières du réel et du virtuel.

L’homme montagne, c’est d’abord une BD de Séverine Gauthier (scénario) et Amélie Fléchais (illustrations) parue aux Éditions Delcourt en 2015.

Grand-père s’apprête à partir une dernière fois, seul. Son petit-fils lui demande de retarder son voyage et de l’attendre, le temps pour lui de trouver le vent capable de soulever les montagnes qui ont poussé sur son dos. Commence alors pour l’enfant un merveilleux périple initiatique…

À travers les illustrations projetées de cette bande dessinée, en écoutant la musique créée et interprétée en direct par Sam Verlen, à l’aide d’instruments des plus classiques (guitares électriques, synthés analogiques) aux plus originaux (pierre sonore, automates sonores, montagne de la chance, etc…), vous serez embarqués dans cette quête poétique qui interroge le rapport à l’identité et à la transmission.

Dans cette forme cinématographique si particulière qu’est le BD-concert, portée par la poésie des images animées et des ambiances sonores, L’homme montagne ouvre de grands espaces à l’imagination.

Création sonore et musicale / chant, ukulélé, guitare électrique, synthétiseurs analogiques, bruitages, programmations Sam Verlen

Regards extérieurs, scénographie Virginie Guilluy

Réalisation scénographique en carton Sarah Williams

Réalisation scénographique en bois François Marsollier

Création des automates sonores Sam Verlen et François Marsollier

Création vidéo Chromao

Production Artoutaï Productions

Coproduction Centre culturel de Liffré, La péniche spectacle, Le grand logis à Bruz

Billetterie en ligne sur www.lart-deco.com ou sur www.maisonduboulanger.fr ou encore directement à la Maison du Boulanger ou sur place 30 min avec le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

L’Art Déco

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

