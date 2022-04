L’Homme monotone Arles, 10 mai 2022, Arles.

L’Homme monotone Dans les collections permanentes du musée BP 205 Arles

2022-05-10 18:00:00 – 2022-05-10 19:30:00 Dans les collections permanentes du musée BP 205

Arles Bouches-du-Rhône

Avec l’Homme Monotone, Nicolas Bianco à la contrebasse et Federico Casagrande à la guitare, ont voulu rendre hommage à Bill Evans le magicien de la valse jazz, celui qui a contre tous les courants creusé le sillon de l’art du trio jazz, le portant à des sommets que peu ont pu atteindre.



Nicolas Bianco est un artiste-interprète, compositeur et contrebassiste, directeur artistique et administratif et aussi pédagogue. Il tient sans doute de son grand-père, le grand baryton René Bianco, sa fascination pour l’Opéra, le spectacle musical et l’ensemble des disciplines qu’il réunissent. Il s’investit depuis longtemps dans une pratique pluridisciplinaire, développant au fil du temps une approche personnelle basée sur les croisements stylistiques.



Le guitariste de jazz italien Federico Casagrande a commencé très jeune l’étude de la musique classique en Italie. Il y débute la guitare et sort diplômé du fameux Berklee College of Musica de Boston en 2006, année où il commence à se produire sur scène. Depuis, il a développé une extraordinaire palette de jeux et d’approches musicales. Le mélodisme, le goût pour le beau son frappent tout d’abord. Il sait tout autant se lancer dans l’improvisation totale, la recherche de sonorités et d’effets inhabituels (guitare préparée), sans hésiter à recourir ensuite à un riff pop-rock ou à un langage plus contemporain.

La 26e édition de Jazz in Arles s’ouvre au musée avec un duo tendre et attachant.

