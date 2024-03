L’Homme et l’animal Médiathèque Violette Leduc Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 16h00 à 17h15

.Public adultes. gratuit

Faisant plus que dévoiler de possibles relations conflictuelles entre l’homme et l’animal, cette conférence présentera, avec l’appui d’œuvres principalement occidentales, différents cas de réalisations qui, pour le meilleur comme pour le pire, ont cherché à les réunir.

Une conférence de Florent Planchet, historien de l’art, programmée

dans le cadre de « Trésors à prendre », le cycle en histoire de l’art de

la médiathèque Violette Leduc.

L’homme est l’animal. Faisant suite à la conférence Les représentations animalières de la préhistoire à nos jours, L’Homme et l’animal s’attache à étudier ce dernier sous l’angle d’une multitude de liens l’unissant à l’espèce humaine, dont les représentants sont par ailleurs qualifiés au XVIe siècle de « plus malheureux de tous les animaux » par le célèbre savant Érasme. Les représentations figurant cette proximité sont illimitées et pour certaines fort anciennes : une fresque indonésienne datant de plus de 40 000 ans ne révélerait-elle pas une scène de chasse au sein de laquelle les protagonistes seraient eux-même curieusement mi-humains mi-animaux ? Des siècles plus tard, à propos de ses récits de voyage, Victor Hugo a reconnu souhaiter traiter de « l’instinct de combat de l’animal et de l’homme ». Faisant plus que dévoiler de possibles relations conflictuelles entre eux deux, cette conférence présentera, avec l’appui d’œuvres principalement occidentales, différents cas de réalisations qui, pour le meilleur comme pour le pire, ont cherché à les réunir.

Florent Planchet. Diplômé en histoire de l’art, il

porte un regard passionné sur les rapports entre art et société. Ayant

partagé cette appétence en qualité de médiateur culturel et de

professeur, il anime aujourd’hui dans un cadre associatif des

conférences au sein de résidences médicalisées, en plus d’ateliers

d’initiation à l’histoire de l’art à la Maison des Ensembles, centre

d’animation du 12e arrondissement de Paris. Il est aussi le conférencier de « Trésors à prendre », le cycle dédié à l’histoire de

l’art de la médiathèque Violette Leduc.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Réservations ouvertes à partir du mardi 14 mai.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

Domaine public Autoportrait en chien noir (1848), de Gustave Courbet.