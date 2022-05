L’Homme et la PIERRE Ardin Ardin Catégories d’évènement: Ardin

Deux-Sèvres

L’Homme et la PIERRE Ardin, 11 mai 2022, Ardin. L’Homme et la PIERRE Ardin

2022-05-11 14:30:00 – 2022-05-11

Ardin Deux-Sèvres Ardin Les visites de carrières reprennent !

L’association l’Homme et la Pierre vous informe qu’une sortie est prévue sur votre territoire : mercredi 11 mai à 14h30 sur le site de l’ancienne carrière de la Marbrière à Ardin.

Cette sortie sur le thème du patrimoine et de la biodiversité sera animée par Loïc Nau et Stéphanie Tézière.

C’est gratuit mais l’inscription est recommandée .

RDV : parking du géosite

Retrouvez toutes les sorties de l’année sur le site. Les visites de carrières reprennent !

L’association l’Homme et la Pierre vous informe qu’une sortie est prévue sur votre territoire : mercredi 11 mai à 14h30 sur le site de l’ancienne carrière de la Marbrière à Ardin.

Cette sortie sur le thème du patrimoine et de la biodiversité sera animée par Loïc Nau et Stéphanie Tézière.

C’est gratuit mais l’inscription est recommandée .

RDV : parking du géosite

Retrouvez toutes les sorties de l’année sur le site. +33 5 49 63 13 86 Les visites de carrières reprennent !

L’association l’Homme et la Pierre vous informe qu’une sortie est prévue sur votre territoire : mercredi 11 mai à 14h30 sur le site de l’ancienne carrière de la Marbrière à Ardin.

Cette sortie sur le thème du patrimoine et de la biodiversité sera animée par Loïc Nau et Stéphanie Tézière.

C’est gratuit mais l’inscription est recommandée .

RDV : parking du géosite

Retrouvez toutes les sorties de l’année sur le site. Ardin

dernière mise à jour : 2022-05-02 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Ardin, Deux-Sèvres Autres Lieu Ardin Adresse Ville Ardin lieuville Ardin Departement Deux-Sèvres

Ardin Ardin Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ardin/

L’Homme et la PIERRE Ardin 2022-05-11 was last modified: by L’Homme et la PIERRE Ardin Ardin 11 mai 2022 Ardin Deux-Sèvres

Ardin Deux-Sèvres