l’Homme et la Nature La Fontaine du Dy, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne, France Moret-Loing-et-Orvanne, dimanche 26 mai 2024.

l’Homme et la Nature Fête de la Nature 2024 à la Fontaine du Dy (77) Dimanche 26 mai, 13h00, 17h00 La Fontaine du Dy, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne, France Tarifs : 1 place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T13:00:00+02:00 – 2024-05-26T13:30:00+02:00

Fin : 2024-05-26T17:00:00+02:00 – 2024-05-26T17:30:00+02:00

Partez à la découverte des relations que l’Homme entretient avec la nature dans son quotidien. Comment utilisons-nous les ressources naturelles et plus spécifiquement dans la construction. En faisant une petite balade autour de la ferme, Guillaume vous expliquera comment l’on peut tirer parti de la nature pour bâtir tout en la respectant, et même en composant avec elle ! Vous découvrirez l’utilisation du chanvre, du miscanthus et des autres ressources naturelles locales !

Activité par Guillaume Paepegaey, Agriculteur

Durée : 0h30

Activité organisée par La Fontaine du Dy – animations nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/l-4

La Fontaine du Dy, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne, France La Fontaine du Dy, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne, France Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne IDF [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/l-4 »}]

Nature Sortie nature