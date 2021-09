L’homme est un point perdu entre deux infinis Philharmonie de Paris, 14 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 14 octobre 2021

de 20h30 à 21h15

Le vendredi 15 octobre 2021

de 20h30 à 21h15

Le samedi 16 octobre 2021

de 17h30 à 18h15

Le samedi 16 octobre 2021

de 20h30 à 21h15

Avec L’homme est un point perdu entre deux infinis, l’insaisissable performeur Yoann Bourgeois et l’aérienne pianiste Célimène Daudet proposent une création inédite qui mêle jonglage et musique pour déployer une très dynamique réflexion sur le temps.

Acrobate, jongleur, danseur, metteur en scène et chorégraphe, Yoann Bourgeois oscille entre danse, théâtre et nouveau cirque au fil de dispositifs scéniques à la fois savants et ludiques défiant insolemment les lois de la gravité. Nouvelle création, dont le titre est emprunté à Blaise Pascal, L’homme est un point perdu entre deux infinis le relie sur scène à Célimène Daudet, jeune pianiste très talentueuse avec laquelle il entretient une fertile connivence artistique depuis une dizaine d’années. Partant d’une réflexion sur le temps, ce duo très singulier confronte jonglage et musique au sein d’une pièce drôlement atypique « afin de rendre perceptibles différentes représentations du temps et leurs possibles correspondances avec quelques théories physiques ».

Le Studio – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Philharmonie de Paris

