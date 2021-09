Rezé Auditorium (L') - Rezé Loire-Atlantique, Nantes L’Homme est un point perdu entre deux infinis – Célimène Daudet et Yoann Bourgeois – Saison La Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:00 20:55

Gratuit : non 20 € / 25 € BILLETTERIES : – www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Cirque/Musique. Avec “L’Homme est un point perdu entre deux infinis”, création hybride où jonglage et musique se répondent, le circassien et chorégraphe Yoann Bourgeois et la pianiste Célimène Daudet prolongent leur conversation autour de la notion du temps, dix ans après leur première collaboration. Durée : 55 min. Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org http://www.lasoufflerie.org

