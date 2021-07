Quincié-en-Beaujolais Quincié-en-Beaujolais Quincié-en-Beaujolais, Rhône L’Homme descend du Swing Quincié-en-Beaujolais Quincié-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Quincié-en-Beaujolais

Rhône

L’Homme descend du Swing Quincié-en-Beaujolais, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Quincié-en-Beaujolais. L’Homme descend du Swing 2021-07-17 – 2021-07-17 Hôtel-Restaurant Le Mont Brouilly 139 impasse des Quatre Mesures

Quincié-en-Beaujolais Rhône Quincié-en-Beaujolais Concert « L’Homme descend du swing » par The Patrick Bafon Swing Band. Concert gratuit. Restauration et boissons sur place (payant). Réservation obligatoire. contact@hotelbrouilly.com http://www.hotelbrouilly.com/ dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Quincié-en-Beaujolais, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Quincié-en-Beaujolais Adresse Hôtel-Restaurant Le Mont Brouilly 139 impasse des Quatre Mesures Ville Quincié-en-Beaujolais lieuville 46.11872#4.61544