Je suis ÉBENISTE et PEINTRE EN LETTRES !! Venez voir ! 1 et 2 avril L'HOMME DES BOIS Spécialisé dans la restauration de mobilier ancien et la peinture en lettres. L'HOMME DES BOIS 11 Rue nationale, 37530 Mosnes

0616211518 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063551037216 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063551037216;https://www.instagram.com/lhomme_des_bois/ F442+6C Mosnes “Authenticité et respect de la tradition” Je suis spécialisé dans la restauration et la conservation du mobilier ancien du XVIIe à début XXe.

Les interventions se font dans une logique de réversibilité et le respect des traditions par l’utilisation de produits authentiques tels les colles animales, les résines naturelles, les pigments, les terres…

Je réalise également des finitions traditionnelles (vernis au tampon, rempli ciré).

Je suis également spécialisé dans la peinture en lettres. Je travaille de manière traditionnelle avec un crayon, de la peinture et mes pinceaux comme le faisaient nos anciens. Je réalise des lettrages personnalisés pour les commerçants et leurs devantures de boutiques, panneaux publicitaires et décoratifs et même sur les véhicules. J’aime le travail soigné et m’investi pleinement pour chaque projet !

