L’homme de plein vent Théâtre de la Bastille, 9 mai 2023, Paris.

Du mardi 23 mai 2023 au vendredi 26 mai 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 21h00 à 22h30

Du mardi 09 mai 2023 au samedi 20 mai 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Hervé Pierre et Pierre Meunier reprennent leur lutte contre la pesanteur dans un spectacle plein de poésie et de drôlerie.

L’Homme de plein vent fut créé en 1996. Vingt-six ans plus tard, Pierre Meunier et Hervé Pierre remontent leurs manches sous le regard de l’artiste Marguerite Bordat. Malgré le poids des années, l’inénarrable duo métaphysique Leopold Von Fligenstein et Kutsch reprend de l’altitude pour savourer des gouttes d’air et causer gravitation. Mais la paix en suspension est fragile et les voilà bientôt de retour sur le plancher des vaches, où il leur faut composer avec la folie des boulets, se faufiler à travers un ballet de tuyaux, prendre garde aux caillasses en chute libre ou dompter un gigantesque ressort mangeur de boulons. Un spectacle plein d’humour dans lequel deux magnifiques poètes s’épuisent à libérer la matière et nos corps de la lourdeur qui les cloue au sol.

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 Paris

Contact : https://www.theatre-bastille.com/saison-21-22/les-spectacles/lhomme-de-plein-vent 01 43 57 42 14 https://www.theatre-bastille.com/saison-22-23/horaires

© Marguerite Bordat L’Homme de plein vent – Pierre Meunier et Hervé Pierre