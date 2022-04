L’Homme de Paille Soissons, 1 avril 2022, Soissons.

L’Homme de Paille Soissons

2022-04-01 – 2022-04-01

Soissons Aisne Soissons Aisne

15 15 Deux hommes se présentent chez La Citoyenne Marie pour l’épouser. La veille, celle-ci a passé une annonce : elle cherche un homme de paille en vue des prochaines élections…La porte est ouverte, Marie n’est pas là : les deux prétendants Farlane et Salmèque vont se prendre réciproquement pour La Citoyenne. Ils se charment, se flattent, et finissent par se demander en mariage. La Compagnie Acaly vous présente “L’HOMME DE PAILLE”, pièce de George Feydeau, mise en scène par Fabrice Décarnelle, jouée par Pierre Fiévet et Nicolas Dupuis Crémont. Les dates de représentations sont les 1-2-8-22-23-29 avril 2022.En plus de la pièce, venez déguster une délicieuse cuisine maison. Le dîner est servi dès 19h, la pièce débute vers 20h30.

+33 3 23 53 54 42

spectacle L’Homme de paille

Soissons

