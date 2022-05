L’homme de la rue, Collectif AR – Danse, 2 juillet 2022, .

L’homme de la rue, Collectif AR – Danse

2022-07-02 18:00:00 – 2022-07-02 18:45:00

Vous pensez connaître parfaitement toutes les rues de Courcelles-lès-Gisors ? Mais que se passe-t-il si deux batteries et deux danseurs décident de s’accaparer toute une rue ?

COLLECTIF AR

Une rue, deux batteries, deux danseurs et des spectateurs face-à-face : une chorégraphie physique et partageuse qui entraîne artistes et spectateurs dans un lâcher-prise collectif. Espace bordé. En dehors de la maison. Traverser. Longer. Un inconnu. Regarder au loin ou par-dessus l’épaule. Une bribe de discussion. L’attente d’une femme sur le pas de la porte. Lieu d’échanges. Changement de trottoir. Ce spectacle pensé pour une rue, questionne le rapport à l’autre et à sa rencontre dans l’espace public. Allons-nous continuer notre chemin seul ou danser ensemble ?

DURÉE : 45 minutes PUBLIC : Dès 7 ans

PaulChangarnier-CollectifAR

dernière mise à jour : 2022-03-22 par