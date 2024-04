L’Homme d’à côté spectacle d’ouverture des Journées de l’éloquence 2024 Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

L’Homme d’à côté spectacle d’ouverture des Journées de l’éloquence 2024 Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un universitaire (ou un clown ? ou un amoureux ?) nous fait explorer les représentations de l’amour selon le 7e art à travers les images de Truffaut, Visconti, Ophüls ou Scorsese.

Représentations cinématographiques du sentiment amoureux



Vous découvrez le comportement des héros et héroïnes qui se démènent dans le sport un peu fou de l’amour et ont la folie (ou la sagesse ?) de murmurer Je ne suis pas moi sans toi. Peu à peu, le ciné-club se fera déborder par l’intime et envahir par ces passions sorties des écrans.



Quelle est votre part de liberté dans le sentiment amoureux ? Etes-vous conditionnés à aimer selon des codes de conduite répétés sur grand écran ? 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 21:10:00

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

