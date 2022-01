L’HOMME CIRQUE – de et par David Dimitri Esplanade Ziem Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’homme qui parlait aux étoiles. Enfant de la balle – il est le fils du clown suisse Dimitri, mondialement connu dans les années 70 et 80 – David Dimitri s’est fait un prénom au fil de sa carrière prodigieuse dans les plus grands cirques, parmi lesquels le Cirque du Soleil. Il revient à Sénart avec son petit chapiteau qu’il a déjà planté aux quatre coins de la planète, de New York à Avignon, de Francfort à Montréal. À ce jour, il affiche près de deux mille représentations au compteur. Spécialiste de la danse sur fil, il s’est inspiré de ses précédentes expériences pour conjuguer tous les arts de la piste dans un seul spectacle étincelant, à la fois intime et fascinant. Successivement clown, funambule, homme-canon, accordéoniste et même régisseur, ce véritable homme-orchestre mêle avec subtilité acrobaties et poésie. **Durée : 60 minutes** **Sous chapiteau. Tout public**

Spectacle offert

