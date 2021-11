La Roche-sur-Yon Le Grand R - Salle du Théâtre La Roche-sur-Yon, Vendée L’Homme-Bonsaï / Fred Bernard Le Grand R – Salle du Théâtre La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

L’Homme-Bonsaï ————– ### Fred Bernard **Résidence du 28 mars au 2 avr.** **Fred Bernard est une figure incontournable de la littérature de jeunesse (trois prix Goncourt jeunesse avec son complice François Roca).** C’est autour du très remarqué et très remarquable L’Homme-Bonsaï que nous organiserons cette grande soirée de lecture dessinée. L’Homme-Bonsaï a eu déjà plusieurs vies (une publication avec François Roca et une en solo), une autre est en gestation avec le dessinateur Benjamin Flao que nous aurons l’honneur d’accueillir pour cette soirée exceptionnelle. Nous poursuivrons aussi l’exploration de ce lien entre littérature et bande dessinée. Ce sont en effet les écrivains voyageurs, Joseph Conrad, Herman Melville, Jack London, Ernest Hemingway, Romain Gary qui ont donné à Fred Bernard le goût de la lecture et de l’écriture. Fred Bernard a écrit de nombreux albums illustrés par François Roca, tels que Jésus Betz, L’Homme-Bonsaï, L’Indien de la Tour Eiffel, Rose et l’automate de l’Opéra. En 2001, de retour d’un voyage en Afrique, il se lance en maître dans la bande dessinée avec la saga Jeanne Picquigny (La Tendresse des crocodiles, L’Ivresse du poulpe, Lily Love Peacok…).

Gratuit, réservation conseillée

