IUT de Sceaux, le jeudi 10 février à 12:30

A l’Amphi Parc de l’IUT de Sceaux de 12h30 à 13h30. Dans un format hybride entre la conférence et le spectacle immersif, la CIE 44 vous fait découvrir toutes les facettes de l’homme augmenté. Une expérience poétique, musicale et humoristique. En 2122 paraît l’iBrain, une technologie révolutionnaire implantée directement dans le cerveau des individus leur donnant les pleins pouvoirs sur leur existence. Quelques dizaines années auparavant, Jérémy, un étudiant de 23 ans à l’Université Paris Saclay, assiste médusé à un cours en réalité virtuelle. Une expérience bouleversante qui l’amène à retracer toute l’histoire du transhumanisme pour saisir à quoi ressemblerait « l’homme augmenté » du futur. La CIE 44 est un duo porté par Lény Guissart et Nicolas Mathieu, comédiens, musiciens et pop’philosophes. Ayant pour volonté de “créer des expériences artistiques au service du savoir”, ils collaborent avec de nombreux partenaires culturels (Musée du Luxembourg, Centre Pompidou, Musée des Arts et Métiers), universités (Sorbonne, Saclay, Caen…) et des entreprises (La Poste, Quidol, Silencio…). Instagram : @cie_44 Site internet : [[https://cie44.fr/](https://cie44.fr/)](https://cie44.fr/)

IUT de Sceaux 8 avenue Cauchy – Sceaux



