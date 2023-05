ATELIER ART FLORAL 1 rue des Mésanges Catégories d’évènement: Lhommaizé

Vienne

Samedi 10 Juin de 9h30 à 12 h.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 10:00:00. .

1 rue des Mésanges Bibliothèque de Lhommaizé

Lhommaizé 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, June 10 from 9:30 am to 12 pm Sábado 10 de junio de 9.30 a 12.00 horas Samstag, 10. Juni von 9.30 bis 12 Uhr

