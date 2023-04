Balade en forêt L'Hôme-Chamondot L'Hôme-Chamondot Catégories d’Évènement: L'Hôme-Chamondot

Orne

Balade en forêt, 2 avril 2023, L'Hôme-Chamondot L'Hôme-Chamondot. L’Hôme-Chamondot ,Orne , L’Hôme-Chamondot Balade en forêt à préciser lors de l’inscription L’Hôme-Chamondot Orne

2023-04-02 14:15:00 14:15:00 – 2023-04-02 L’Hôme-Chamondot

Orne L’Hôme-Chamondot . L’association « Sème ta graine » vous propose une balade en forêt d’environ 7 km. Possibilité de se retrouver à Tourouvre à 14h pour un covoiturage.

Balade gratuite pour les adhérents, possibilité de faire un don. Adhésion obligatoire à l’association, à partir de 1€. point du RDV communiqué à la réservation. L’association « Sème ta graine » vous propose une balade en forêt d’environ 7 km. Possibilité de se retrouver à Tourouvre à 14h pour un covoiturage.

Balade gratuite pour les adhérents, possibilité de faire un don. Adhésion obligatoire à l’association, à partir de 1€. point du RDV communiqué à la réservation. contact@semetagraine.fr +33 6 72 26 31 90 L’Hôme-Chamondot

dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Catégories d’Évènement: L'Hôme-Chamondot, Orne Autres Lieu L'Hôme-Chamondot Adresse à préciser lors de l'inscription L'Hôme-Chamondot Orne Ville L'Hôme-Chamondot L'Hôme-Chamondot Departement Orne Tarif Lieu Ville L'Hôme-Chamondot

L'Hôme-Chamondot L'Hôme-Chamondot L'Hôme-Chamondot Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'home-chamondot l'home-chamondot/

Balade en forêt 2023-04-02 was last modified: by Balade en forêt L'Hôme-Chamondot 2 avril 2023 à préciser lors de l'inscription L'Hôme-Chamondot Orne L'Hôme-Chamondot Orne

L'Hôme-Chamondot L'Hôme-Chamondot Orne