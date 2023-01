L’Hiver sera chaud ! Perche en Nocé, 11 février 2023, Perche en Nocé .

L’Hiver sera chaud !

Courboyer Maison du Parc Perche en Nocé Orne Maison du Parc Courboyer

2023-02-11 17:00:00 17:00:00 – 2023-02-11

Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé

Orne

Peut-être vous en avez déjà entendu parler… Ou alors c’est une nouvelle nouvelle… Il se prépare un spectacle un peu fou sur le climat… Autour de Mathieu Barbances, de nombreux artistes écrivent et inventent depuis quelques mois.

Ils et elles ont besoin de vous, public, pour expérimenter, tester et partager leurs trouvailles…

Ce spectacle co-écrit depuis par une quarantaine d’artistes aux horizons variés est un fin mélange de théâtre de rue, comédie musicale, conférence gesticulée, chant, stand-up, slam, et même cabaret. Inspiré par la BD Un autre regard sur le climat de la dessinatrice Emma, mais également des livres scientifiques ou le dernier rapport du GIEC, l’auteur Mathieu Barbances joue avec de l’énergie, de l’humour, du spectaculaire, de l’indignation, du sérieux, des surprises, du jeu, de l’espoir, des questions, des réponses…

“Le dérèglement climatique… On en entend parler tous les jours… Mais quoi faire ? Ça urg’…

Isolé·e à gamberger… On est bien un peu perdu-e… On flip’… Ensemble…

On est bien moins perdu-e… Et la flip’ se transforme en niaque !

Alors on s’assoit, on écoute, on réfléchit, on propose, on s’oppose, on chante ensemble et on repart avec la volonté, remonté·e comme un coucou, de changer tout ça !

Chaud, chaud, chaud… L’hiver sera chaud !”

Avec : Fanch • Garance des Têtes de Piafs • Mathieu Barbances • Nour • Reno Bistan • Sabine Rosnay • Vanessa Sanchez

Sur réservation au 02 33 25 70 10.

+33 2 33 25 70 10 https://www.parc-naturel-perche.fr/

