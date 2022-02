L’Hiver Rude – LA GÉNÉRALE POSTHUME Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Détournant les codes du cirque, le duo Gwenn Buczkowski et Bambou Monnet pointe l’absurdité de nos existences à travers une mosaïque de numéros délirants. Une revue circo-théâtrale d’un genre unique avec des trapèzes invulnérables, de l’équilibre et du déséquilibre, de la folie et de l’humour, beaucoup d’humour (noir)… Le manège-scène nationale de Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims

