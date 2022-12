L’HIVER DES MERVEILLES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'HIVER DES MERVEILLES 17 décembre 2022, Toulouse
LE PETIT CAPITOLE (CENTRE DE LOISIRS) 153 Avenue de Lardenne

Haute-Garonne Après Reynerie, Bellefontaine et Mirail Université, c’est à Lardenne, sur le site du Petit Capitole, que ce temps fort des fêtes de fin d’année prend ses quartiers. Au programme : ateliers, animations, spectacles, concerts, cinéma, gourmandises.. .

Autant d'activités pour les grands et les petits à venir découvrir dans une ambiance festive ! Avec peut-être l'apparition du Père Noël. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Un air de fête s'installe dans le quartier de Lardenne et le cadre exceptionnel du Petit Capitole pour cette quatrième édition de l'Hiver des Merveilles !

