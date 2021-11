Toulouse Centre culturel Alban-Minville Haute-Garonne, Toulouse L’hiver des merveilles Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Alban-Minville, le samedi 18 décembre à 14:00

Aprés-midi festive —————— **Quartier Mirail Université** **Événement porté par les Centres culturels Alban-Minville, Reynerie, Bordeblanche et Saint-Simon** Après une première édition à la Reynerie, une deuxième à Bellefontaine, c’est dans le quartier de Mirail Université que les festivités de l’hiver 2021 se tiendront. Le programme fera une fois de plus la part belle aux animations, spectacles, ateliers dans une ambiance de fête. **Programme détaillé auprès de nos accueils.**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T16:30:00

