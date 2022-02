L’hiver des bébés lecteurs Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

L'hiver des bébés lecteurs Thouars, 12 février 2022, Thouars.
À la médiathèque 20 boulevard Bergeon Thouars

2022-02-12

Des rendez-vous incontournables au rythme des saisons à noter dans vos agendas. Venez avec vos tout-petits bout de chou (jusqu'à 3 ans maxi) et partagez un moment privilégié de rencontre avec les livres… Tapis à histoires, lectures d'album et comptines sont au programme !

À la médiathèque 20 boulevard Bergeon Thouars

