L'Historial se met au vert Péronne, 25 juin 2022

L’Historial se met au vert

2022-06-25 09:30:00 – 2022-06-25 23:00:00

A l’occasion de ses 30 ans, l’Historial de la Grande Guerre vous donne rendez-vous le samedi 25 juin 2022.

Au programme : des visites flash, des ateliers tout public autour du végétal, un café d’histoire mais également, à partir de 15h30, en accès libre sur le théâtre de verdure, des concerts et un cinéma de plein air.

Découverte :

[de 9h30 à 13h]

L’Historial vous ouvre gratuitement les portes de la cour du château afin de découvrir le nouveau jardin ainsi que les Salles des Gardes dédiées à l’Histoire du château et de son territoire

Ateliers par l’association « Les Esserres » :

[de 14h à 18h]

Deux ateliers pour initier les plus jeunes au monde végétal et exprimer votre créativité !

• Atelier autour du rempotage avec initiation au monde végétal (Qu’est ce qu’une plante ? Comment se nourrit-elle ? Comment pousse-t’elle ?) et choix d’une plante grasse à rempoter à destination des 5-12 ans. Les enfants repartiront avec leur plante et en deviendront donc responsables.

• Atelier autour des empreintes végétales sur argile autodurcissante. Les participants seront encouragés à achever leurs oeuvres par la mise en couleur de leur création – tout public.

Ateliers compris dans le billet d’entrée – Sur inscription au 03 22 83 14 18 – info@historial.org

Visites Flash :

[à 11h] – Visite flash “Les Jardins de la Paix”

Occupée par les Allemands pendant la quasi-totalité de la Première Guerre mondiale, la ville de Péronne a subi de lourdes pertes durant le conflit. Dans les douves du château, le Jardin de la Paix irlandais et nord-irlandais, Le Jardin d’Eutychia, propose une autre lecture du conflit mondial.

[à 16h30] – Visite flash “Guerre et environnement”

Peu visibles, les conséquences de la guerre sur l’écologie sont pourtant bien réelles. De nos jours nous continuons de découvrir l’impact de la Grande Guerre ainsi que des autres guerres sur le paysage. Obus dans le sol et dans les mers, plantes obsidionales ou encore pollution des sols sont autant de traces de ce conflit. Accompagné d’un médiateur guide, partez sur les traces de cette victime silencieuse.

Visites comprises dans le billet d’entrée – Gratuit pour les Amis de l’Historial sur présentation de la carte d’adhérent

Sur inscription au 03 22 83 14 18 – info@historial.org

Café d’Histoire :

[à 15h] – Café d’histoire “Le Camouflage”

Par Cécile Coutin, Docteur en Histoire de l’art

En août 1914, les fantassins français partent au combat dans des tenues voyantes inadaptées à la guerre moderne – pantalon rouge, tunique bleue –, qui en font des cibles très visibles. Contre toute attente, ce sont des artistes, et non des ingénieurs militaires, qui trouvent des solutions et jettent les bases d’une nouvelle arme : le camouflage, fruit d’une étonnante rencontre entre l’histoire de l’art et celle de la tactique. La guerre de position, qui maintient durablement les combattants de chaque camp face à face, et le développement de l’observation aérienne sont pour beaucoup dans cette évolution : il ne s’agit plus d’affronter l’adversaire selon les principes des siècles passés, mais de disparaître et de se fondre dans le paysage. Pour ne pas être repéré par l’ennemi, et survivre, il faut être invisible.

Gratuit – sur inscription au 03 22 83 14 18 – info@historial.org

Théâtre de verdure :

Gratuit & ouvert à tous

[à 15h30] – Swinguez Moustaches

Swinguez Moustaches est un groupe de jazz influencé par les grands standards, des années 20 au début des années 40. Férus de swing, ils se produisent régulièrement dans le cadre de soirées dansantes, à Paris et en Province.

[à 19h] – Rural Blues Band

Rural et urbain.

Blues mais Chansonnier.

Band d’une seule personne.

Drôle autant que déchirant.

Humble et virtuose à la fois.

C’est le comble de l’auto-centrisme pourtant tourné vers le collectif.

Un seul mot semble savoir résumer tout ce qu’est ce répertoire : ATYPIQUE.

[à 20h45] – Les Gambes ed’min pied

Avec ses trois voix généreuses portées par l’accordéon, la guitare et les percussions, ce trio communique une énergie enthousiasmante en revisitant un répertoire trad & folk de Picardie, du Canada et d’ailleurs, dont les chansons et les airs entraînants ont su faire danser et chanter tant de gens avant nous !

Jeux/Pique-Nique & Foodtrucks :

[à partir de 16h] – Jeux traditionnels en bois et maquilleuse pour les enfants

[En soirée] – Présence du Foodtrucks “Mes dix coups de fourchettes”

Ciné plein-air :

[à 22h30] – Ciné plein-air | Projection de courts métrages d’animation sur la Grande Guerre

Par les Rencontres Audiovisuelles

Au front, dans les tranchées et sous le feu, à l’arrière, vécu notamment à travers la correspondance féminine, et jusque dans le souvenir des anciens ou dans la mémoire collective, découvrez des films captivants, sensibles et poignants, signés par des réalisateurs qui revisitent, avec leur regard contemporain, cette grande catastrophe.En 3D, dessin animé, papier découpé, peinture ou pâte à modeler, ces films nous plongent dans leur imaginaire et démontrent une nouvelle fois la richesse et la vivacité de la création animée actuelle.

L’Historial vous invite à venir découvrir cette sélection de courts-métrages, confortablement installés dans des transats mis à votre disposition !

info@historial.org +33 3 22 83 14 18 https://www.historial.fr/historial-de-la-grande-guerre/actualites/lhistorialsemetauvert/

Historial de la Grande Guerre

Péronne

