L’Historial des tout-petits Historial Jeanne-d’Arc, 26 octobre 2021, Rouen.

L’Historial des tout-petits

du mardi 26 octobre au mardi 2 novembre à Historial Jeanne-d’Arc

Le parcours audiovisuel peut être long et impressionnant pour les plus petits, aussi, afin de profiter de l’Historial même au plus jeune âge, l’équipe médiation a tout prévu et propose aux plus jeunes, accompagnés d’un parent, de découvrir l’histoire de Jeanne d’Arc à travers un parcours ludique adapté et spécialement dédié !

Sur réservation | 4€ par participant | Durée 1H | Activité avec 1 parent accompagnateur

NOUVEAUTÉ : Une activité dédiée aux 3-6 ans

Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T11:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T11:00:00