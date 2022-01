L’Historial des tout-petits 3-6 ans Historial Jeanne-d’Arc, 9 février 2022, Rouen.

L’Historial des tout-petits 3-6 ans

du mercredi 9 février au mercredi 16 février à Historial Jeanne-d’Arc

Le parcours numérique de l’Historial peut être long et impressionnant pour les plus petits, aussi, afin de profiter du lieu même au plus jeune âge, l’Historial propose aux plus jeunes de découvrir l’histoire de Jeanne à travers un parcours ludique adapté et spécialement dédié. Mercredis 9 et 16 février à 10h – Durée 1h – De 3 à 6 ans 4€ / personne – Enfants accompagnés d’un adulte

Sur réservation

Activité ludique pour les plus petits

Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen Seine-Maritime



