L’Histoire vraie du Petit Chaperon Rouge Périgueux

2021-12-19 – 2021-12-19

Périgueux Dordogne

Dimanche 19 décembre

L’Histoire vraie du Petit Chaperon Rouge

Compagnie Bois et Charbon

Il était une fois… Le Petit Chaperon Rouge… mais quel chaperon rouge ?

Le conte, matériau modelable par essence. La Cie Bois et Charbon a puisé dans la tradition orale et écrite, et propose une version rythmée, espiègle et poétique. À tout âge, le grand méchant loup nous questionne et parle à notre naïveté.

Un spectacle à voir en famille, aux différents niveaux de lecture, où chacun pourra appréhender souvenirs et questionnements de l’enfance, rire, participer, et peut-être même avoir un petit peu peur…

Représentation :

Dimanche 19 décembre à 15H

Tarif unique : 5€

Réservation indispensable : au 05 53 35 20 93 ou Theatre-etc@wanadoo.fr

+33 5 53 35 20 93

Périgueux

