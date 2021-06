Loupian Musée gallo-romain Villa-Loupian Hérault, Loupian « L’histoire reprend vie ! » Musée gallo-romain Villa-Loupian Loupian Catégories d’évènement: Hérault

Musée gallo-romain Villa-Loupian, le dimanche 19 septembre à 10:00

Découvrez, avec les associations Theopoloi milites et Numerus Invictorum, la vie quotidienne du soldat romain du IIIe siècle au VIIe siècle ap.J.-C. Équipements militaires, vêtement civil et vie de camps. Archéologie expérimentale : démonstration et présentation de l’équipement militaire romain du IIIe siècle au VIIe siècle de notre ère. Musée gallo-romain Villa-Loupian RD 158E4 34140 Loupian Loupian Puech Redon Hérault

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

