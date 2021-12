L’histoire mouvementée du clitoris Les Étincelles du Palais de la découverte, 30 octobre 2021, Paris.

L’histoire mouvementée du clitoris

du samedi 30 octobre au mercredi 1 décembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 13 ans. D’un point de vue scientifique, le clitoris est un organe, rien de plus, rien de moins. Il devrait donc être décrit : anatomie, fonction, diversité, évolution. Mais le clitoris n’est pas un organe anodin. S’il est longtemps resté méconnu, mal ou non représenté, c’est aussi lié à son histoire mouvementée. Ou comment un contexte de société, de valeurs et de normes influe sur les connaissances du corps de la moitié de l’humanité. Venez vivre les péripéties de ce dit ‘petit bouton’ au fil des siècles, des découvertes, et de ses enterrements successifs !

13 ans et +. Le clitoris fait parler de lui et ce n’est pas un hasard ! Venez découvrir l’aventure de ce dit ‘petit bouton’ au fil des siècles, des découvertes et de ses enterrements successi…

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T17:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-30T17:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T17:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-10-31T17:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-05T11:40:00 2021-11-05T12:40:00;2021-11-05T11:40:00 2021-11-05T12:40:00;2021-11-10T17:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-10T17:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-20T17:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-20T17:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T15:40:00 2021-11-21T16:40:00;2021-11-21T15:40:00 2021-11-21T16:40:00;2021-11-24T15:40:00 2021-11-24T16:40:00;2021-11-24T15:40:00 2021-11-24T16:40:00;2021-12-01T17:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-01T17:00:00 2021-12-01T18:00:00