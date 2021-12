L’histoire et la topographie de Paris Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 16 février 2022, Paris.

L’histoire et la topographie de Paris

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le mercredi 16 février 2022 à 17:30

Correspondant à deux tiroirs du premier catalogue matières de la Bibliothèque d’art et d’archéologie, la topographie de Paris et de ses environs fait dès 1909 l’objet d’une cotation spécifique et d’acquisitions importantes, tandis qu’en 1912 Gaston Capon est nommé en charge de cette section. À la même époque toutefois, il existe à Paris une bibliothèque spécialisée, la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, non seulement riche d’images et de textes documentant l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, mais organisant aussi une programmation d’expositions, de cours et de conférences. La séance portera sur une comparaison entre ces fonds parisiens, tout en éclairant le portrait de différents acteurs de l’une et l’autre institution. **Intervenants** Ilaria Andreoli (INHA), Charlotte Duvette (INHA), Alexandre Gady (mission de préfiguration du musée du Grand Siècle), Jean-Marc Léri (conservateur honoraire du patrimoine, sous réserve), Séverine Montigny (Bibliothèque historique de la Ville de Paris), Juliette Robain (INHA) ________ **À propos de ce séminaire** À l’origine de l’actuelle bibliothèque de l’INHA, la première bibliothèque créée par le couturier-mécène Jacques Doucet est paradoxalement peu connue. Ouverte au public à partir de 1909 sous le nom de Bibliothèque d’art et d’archéologie, cette institution aux ambitions universelles fut créée en moins d’une dizaine d’années grâce à des moyens financiers considérables ; son fondateur s’appuya sur les conseils et bibliographies de nombreux historiens de l’art, ainsi que sur des équipes où des professionnels côtoyaient amateurs, littérateurs et érudits. L’étude de la création et du fonctionnement de cette institution offre un tableau particulièrement intéressant de l’histoire de l’art telle qu’elle pouvait se pratiquer à Paris au début du xxe siècle. Elle permet de percevoir les réseaux, ambitions et méthodes qui alimentèrent tour à tour les réflexions de Doucet, et firent de sa bibliothèque une entreprise novatrice, dont la dynamique fut profondément affectée par la Première Guerre mondiale. Le séminaire servira à restituer les dernières recherches menées sur cette bibliothèque exceptionnelle en les remettant en contexte. Les quatre séances permettront ainsi d’explorer les collections réunies par Doucet, les moyens de leur constitution et leurs spécificités, en les confrontant à celles d’autres grandes institutions contemporaines. **Comité scientifique** Ilaria Andreoli (INHA), Pascale Cugy (université de Rennes 2), Cecilia Hurley-Griener (École du Louvre – université de Neuchâtel), Sophie Lesiewicz (INHA), Samuel Provost (université de Lorraine), Marie-Anne Sarda (INHA), Philippe Sénéchal (université de Picardie Jules Verne) **Programme de recherche** « La Bibliothèque d’art et d’archéologie de Jacques Doucet : corpus, savoirs et réseaux» (domaine Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine)

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass sanitaire valide.

Séminaire

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris Paris Quartier du Palais Royal



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T17:30:00 2022-02-16T19:30:00