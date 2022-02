L’histoire en images : l’esclavage Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L'histoire en images : l'esclavage Archives Départementales, 12 mai 2022, Nantes.

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Renseignements : contact@anneauxdelamemoire.org Conférence en partenariat avec le Centre de recherche en histoire internationale et Atlantique (CRHIA) de l’Université de Nantes. Des historiennes et historiens décryptent et commentent une image de leur choix pendant cinq minutes chrono sur le thème de l’esclavage.Cette conférence-performance se fixe pour objectif de mieux faire connaître les différentes réalités des traites, des esclavages et des émancipations.Un événement présenté en marge du colloque « Esclavages. Des traites aux émancipations, trente ans de recherches historiques ». Conférence proposée par l’association les Anneaux de la Mémoire. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20

