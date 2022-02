L’histoire en images : Les sources iconographiques de l’histoire des femmes aux Archives de Loire-Atlantique Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L'histoire en images : Les sources iconographiques de l'histoire des femmes aux Archives de Loire-Atlantique Archives Départementales, 12 avril 2022, Nantes. 2022-04-12

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Exposé d’initiation à la recherche historique. Femmes au travail, femmes militantes, femmes au foyer ou femmes « objets »…Des sujets désormais mieux connus grâce à l’exploitation des documents écrits. Mais qu’en est-il des images ? Les Archives de Loire-Atlantique conservent des sources insoupçonnées dans leurs fonds d’affiches, de cartes postales et de photographies. Comment les retrouver et comment les exploiter ? Réponses au travers d’exemples choisis. Durée : 1h30 environ Dans le cadre de « Faire l’histoire » : Comment retracer l’histoire d’un personnage, d’un évènement, d’un bâtiment ? Ces exposés thématiques d’initiation à la recherche historique permettent de découvrir les sources et méthodes de recherche disponibles. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/

