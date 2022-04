L’histoire d’un village au fil de la Loire à Saint-Ay Saint-Ay Saint-ay Catégorie d’évènement: Saint-ay

du samedi 30 avril au samedi 20 août à Saint-Ay

Petit hameau de pêcheurs devenu une petite ville animée et agréable ! Venez découvrir l’histoire d’un village de bord de Loire. A travers les siècles, vous rencontrerez des figures singulières qui ont fait vivre les lieux. Depuis Agylus, qui a donné son nom au village, à Marius Chatouillat, soldat de la Grande Guerre, en passant par Rabelais, le fameux auteur qui a bu le bon vin de Saint-Ay, laissez-vous porter au fil des siècles. Vous avez toujours été perplexe sur la prononciation du nom “Saint-Ay”, qui combine le A et le Y ? Venez découvrir son origine, il y a plus de 15 siècles ! Du 09/04 au 12/06 : le samedi de 15h à 16h30. Du 13/06 au 04/09 : le jeudi de 10h30 à 12h, et le samedi de 15h à 16h30. Réservation avec paiement en ligne. Durée de la visite : environ 1h30. Les visites guidées de votre Office de Tourisme ! Saint-Ay 24 Rue de la Metairie, Saint-ay Saint-ay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T16:30:00;2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T16:30:00;2022-06-30T10:30:00 2022-06-30T12:00:00;2022-07-16T15:00:00 2022-07-16T16:30:00;2022-08-04T10:30:00 2022-08-04T12:00:00;2022-08-20T15:00:00 2022-08-20T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-ay Autres Lieu Saint-Ay Adresse 24 Rue de la Metairie, Saint-ay Ville Saint-ay lieuville Saint-Ay Saint-ay

